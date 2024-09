POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht

Haßloch (ots) - Am Samstag um die Mittagszeit wollte ein 57-jähriger Haßlocher in der Rosenstraße lediglich etwas in seinem Haus holen und legte seine Umhängetasche auf den Beifahrersitz seines Fahrzeuges. Er hatte dabei vergessen, die Fenster des Autos zu schließen. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass die Tasche mitsamt Geldbörse und Mobiltelefon entwendet wurde. Mit Hilfe seines Sohnes konnte der ...

mehr