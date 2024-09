POL-PDNW: Freinsheim - Unfallflucht unter Alkohol

Weisenheim am Sand (ots) - Am Freitag, 20.09.24, gegen 15.00 Uhr, kam es in der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim zu einem Spiegel/Spiegel-Kontakt zwischen einem blauen Ford und einem bislang unbekannten roten PKW im Begegnungsverkehr. Der rote PKW sei einfach davongefahren. Der Schaden am blauen Ford wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Zeugenhinweise. Rückfragen bitte an: ...

mehr