Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am vergangenen Donnerstag, im Zeitraum 11.30-12.00 Uhr, wurde ein in der Mannheimer Straße, in einer Parklücke längs zur Straße, geparkter schwarzer PKW der Marke Mercedes durch bislang unbekannt vorne links beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1500 EUR beziffert. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Zeugenhinweise.

