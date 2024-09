POL-PDNW: Bad Dürkheim - Geschwindigkeitskontrolle

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am Freitag den 20.09.2024 führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zwischen 14:40 Uhr und 15:30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Friedelsheimer Straße in Bad Dürkheim durch. Bei mäßigem Verkehrsaufkommen wurden insgesamt 40 Fahrzeuge gemessen. Sieben Verkehrsteilnehmer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und wurden entsprechend gebührenpflichtig verwarnt. Der negative Spitzenreiter fuhr mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 58 km/h in die Kontrollstelle ein. Gegen den 29-jährigen Fahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet. In zwei weiteren Fällen mussten die Beamten Verstöße gegen die Gurtpflicht ahnden.

