POL-NE: 17- Jährige stürzt von Quad und verletzt sich schwer

Kaarst (ots) - Am Mittwoch (12.06.), gegen 20:00 Uhr, meldete sich telefonisch ein vermeintlicher Polizist bei einem Kaarster Ehepaar. Der unbekannte Anrufer gab an, dass der Sohn der Kaarster einen Verkehrsunfall verursacht hätte und dabei eine junge Frau gestorben sei. Er schilderte, dass man eine Kaution zahlen müsse, damit der Sohn nicht ins Gefängnis käme. Nach circa einer Stunde übergab das Ehepaar an der ...

mehr