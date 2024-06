POL-NE: Verkehrsunfall auf der Kölner Straße

Dormagen (ots) - Ein 56 Jahre alter Mann wurde am Dienstag (11.06.), gegen 08:30 Uhr, an der Kölner Straße Opfer eines Überfalls. Der Angestellte eines Elektrofachmarkts hatte die Einnahmen seiner Firma einzahlen wollen, als ihm der Täter am Eingang des Geldinstituts eine rote Stofftasche mit dem Geld aus der Hand riss. Der Unbekannte flüchtete von der Kölner Straße über die Straße "Unter den Hecken" in Richtung ...

