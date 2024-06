Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Pfefferspray besprüht +++ Dieb flüchtet und wird gestellt +++ E-Bike am Hauptbahnhof entwendet +++

Wiesbaden (ots)

1. Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Wiesbadener Straße, Mittwoch, 05.06.2024, 18.45 Uhr

(mb)Am Mittwochabend kam es in Wiesbaden zu einer Körperverletzung durch Pfefferspray. Gegen 18:45 Uhr war ein 23-Jähriger zu Fuß in der Wiesbadener Straße auf einem Weg zu den Gleisen des Dotzheimer Bahnhofs unterwegs, als er zunächst von einem Unbekannten angesprochen wurde. Daraus entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der unbekannte Täter ein Pfefferspray zückte und dem jungen Mann ins Gesicht sprühte. Anschließend flüchtete der Angreifer sich in ein unweit geparktes Fahrzeug und fuhr davon. Der Unbekannte ist circa 1,90 m groß und schlank. Er ist Brillen- und Bartträger und hatte einen schwarzen Trainingsanzug an. Bei dem Kfz soll es sich um einen silbernen Kleinwagen gehandelt haben.

Wer die Tat beobachtet hat und Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

2. Dieb flüchtet und wird gestellt,

Wiesbaden, Wellritzstraße, Mittwoch, 05.06.2024, 17 Uhr

(mb)Am Mittwochnachmittag versuchte ein Dieb in Wiesbaden eine Goldkette zu stehlen, konnte aber bei seiner Flucht von Zeugen gestellt werden.

Gegen 17 Uhr betrat der Unbekannte ein in der Wellritzstraße ansässiges Juweliergeschäft und ließ sich eine goldene Halskette im Wert von ungefähr 4.000 Euro von dem anwesenden Personal aushändigen. Mit der Kette in der Hand trat der Täter unerwartet die Flucht an. Hierbei versuchten anwesende Personen ihn bereits am Verlassen des Geschäftes zu hindern, was aber misslang. Zwei der Anwesenden nahmen die Verfolgung auf und konnten den "außer Puste geratenen" Langfinger einholen. Im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung gelang es den beiden, das Diebesgut wiederzuerlangen und dem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Der Dieb entfernte sich anschließend unerkannt. Er war circa 35 Jahre alt, circa 1,80 m groß und von dünner Gestalt. Der Unbekannt hatte dunkle, kurze Haare und trug ein blaues T-Shirt, eine dunkle Hose sowie schwarze Sneaker mit weißen Applikationen. Zudem führte er einen Rucksack mit. Beide Zeugen erlitten bei der Nacheile Verletzungen.

Die Ermittlungen hierzu wurden durch das 1. Polizeirevier aufgenommen. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

3. E-Bike am Hauptbahnhof entwendet,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 05.06.2024, 17.45 Uhr bis 19.10 Uhr

(mb)Diebe haben am Mittwochabend am Wiesbadener Hauptbahnhof ein hochwertiges E-Bike binnen weniger Stunden entwendet. Das schwarze Pedelec der Marke "Cannondale 700 Mavaro" im Wert von über 3.000 Euro war auf dem Bahnhofsvorplatz gesichert abgestellt. Die Täter nahmen das Zweirad samt Sicherung im Abstellzeitraum zwischen 17.45 Uhr und 19.10 Uhr mit. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls können ihre Hinweise dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611)345-2440 melden.

