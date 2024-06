Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter erbeutet Einnahmen

Dormagen (ots)

Ein 56 Jahre alter Mann wurde am Dienstag (11.06.), gegen 08:30 Uhr, an der Kölner Straße Opfer eines Überfalls. Der Angestellte eines Elektrofachmarkts hatte die Einnahmen seiner Firma einzahlen wollen, als ihm der Täter am Eingang des Geldinstituts eine rote Stofftasche mit dem Geld aus der Hand riss.

Der Unbekannte flüchtete von der Kölner Straße über die Straße "Unter den Hecken" in Richtung der Straße "Am Kappesberg". Hier soll er die Beute in den Kinderwagen einer 26 Jahre alten Frau aus Dormagen gelegt haben, bevor ihn Zeugen aus den Augen verloren.

Täterbeschreibung:

männlich, zwischen 20 und 30 Jahren alt, circa 185 Zentimeter groß, athletisch Statur, graue Jacke der Marke The North Face, dunkle Jeanshose, schwarze Schuhe, schwarz / grauer Kapuzenpullover, schwarze Kopfbedeckung

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die 26-Jährige die Stofftasche mit der Beute aus dem Kinderwagen genommen und in ihre Handtasche gesteckt. Erst auf wiederholte Nachfrage gab die Dormagenerin die Tasche wieder an einen Zeugen zurück. Die Ermittler prüfen nun, ob die Frau möglicherweise an der Tat beteiligt gewesen sein könnte.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 25 in Dormagen zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell