POL-NE: Brennende Mülltonne beschädigt Hauswand

Neuss (ots) - Am Montag (10.06.), gegen 12:40 Uhr, klingelte es an der Haustür einer 83-jährigen Neusserin. Drei unbekannte Personen boten ihr an, die Terrasse sowie den Zugang zu ihrem Haus zu reinigen. Die Dame nahm das Angebot an. Während sie mit den Unbekannten auf der Terrasse stand, bemerkte sie, dass sich eine Person im Obergeschoss aufhielt und zurück ins Erdgeschoss ging. Die Neusserin forderte die Personen ...

mehr