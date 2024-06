Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Terrassenreinigung stellt sich als Betrug heraus

Neuss (ots)

Am Montag (10.06.), gegen 12:40 Uhr, klingelte es an der Haustür einer 83-jährigen Neusserin. Drei unbekannte Personen boten ihr an, die Terrasse sowie den Zugang zu ihrem Haus zu reinigen. Die Dame nahm das Angebot an. Während sie mit den Unbekannten auf der Terrasse stand, bemerkte sie, dass sich eine Person im Obergeschoss aufhielt und zurück ins Erdgeschoss ging. Die Neusserin forderte die Personen sofort auf, das Grundstück zu verlassen. Die Unbekannten stiegen in einen hellen Opel Vivaro mit einem "Bitburg"-Aufkleber am Heck. Im Obergeschoss konnten durchwühlte Schränke vorgefunden werden. Ob die Personen außer dem Geld für die vermeintliche Reinigung noch weitere Gegenstände an sich nahmen, wird noch ermittelt.

Eine Person sei männlich, circa 170 Zentimeter groß, hatte einen hessischen Dialekt, eine normale Statur sowie ein südländisches Erscheinungsbild. Die Haare waren kurz und schwarz und er trug Arbeitskleidung. Die zweite Person sei ebenfalls männlich, hatte ein südländisches Erscheinungsbild und war auffallen schlank. Der Mann wurde auf circa 180 Zentimeter geschätzt, hatte dunkle Haare und Arbeitskleidung an.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu den oben beschriebenen Männern machen kann, wird gebeten, sich unter der 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Der beste Schutz gegen die Maschen der Betrüger ist, ihre Tricks zu kennen. Informationen finden Sie dazu auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

