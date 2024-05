LPI-G: Ergänzungsmeldung - Diebesbande festgenommen

Greiz (ots) - Greiz. Am 28.05.2024 stellte eine 45-jährige PKW Fahrerin ihren SEAT, in der Oßwaldstraße, gegen 15:45 Uhr, ab. Als sie gegen 16:30 Uhr an ihren PKW zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein derzeit unbekannter PKW gegen ihren gefahren war. Es entstand Sachschaden am Kotflügel der Fahrerseite in Höhe eines mittleren 3-stelligen Betrages. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, so dass die Polizei nunmehr wegen Fahrerflucht ermittelt. ...

