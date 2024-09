POL-PDNW: Exhibitionist im Wingert

Kirchheim an der Weinstraße (ots) - Am Freitag, dem 20.09.2024, kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 271. Zuvor befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer die Strecke in Fahrtrichtung Bad Dürkheim, ehe er auf Höhe Kirchheim an der Weinstraße nach einem Überholmanöver beim Wiedereinordnen nach rechts die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, sodass er mit der Leitplanke kollidierte. In der Folge ...

