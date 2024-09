Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss mit dem Fahrrad unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, den 19.09.2024, gg. 05:15 Uhr, fiel der Polizeistreife in der Landwehrstraße in Neustadt ein Fahrradfahrer auf, der Schlangenlinien fuhr und teilweise den Bordstein streifte. Bei der Kontrolle gab der 26-jährige Mann an, vor ein paar Stunden Cannabis konsumiert zu haben. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell