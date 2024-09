Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall B38/Autobahnzubringer Neustadt Nord

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch den 18.09.2024, gg. 16:45 Uhr, kam es an der Einmündung B38/Autobahnzubringer Neustadt Nord zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person zum Glück nur leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 63-jährige Frau von der B38 aus Richtung Haßloch nach links auf den Autobahnzubringer Neustadt-Nord fahren und hielt verkehrsbedingt an. Ein 65-jähriger Mann kam von der A65 und wollte weiter Richtung Neustadt fahren. In Höhe der Einmündung B38 kam er jedoch plötzlich nach rechts ab, kollidierte zunächst mit dem Fahrzeug der wartenden Frau, fuhr über die Verkehrsinsel und kippte auf die Fahrerseite. Das Fahrzeug der Frau drehte sich um 180 grad und kam durch den Aufprall auf der Verkehrsinsel zum Stehen. Der 65-jährige Fahrer konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Die 63-jährige Frau erlitt ein HWS-Trauma sowie mehrere Prellungen und wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache dürfte in einer kurzen Ablenkung des 65-Jährigen liegen. Die B38 war für ca. eine Stunde halbseitig für den Verkehr gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell