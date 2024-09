Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrollstelle fördert mehrere Anzeigen zu Tage

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 18.09.2024 im Zeitraum von 22:15 Uhr bis 23:30 Uhr wurde eine Kontrollstelle in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. eingerichtet. Hierbei konnten zahlreiche Verkehrsteilnehmer durch mehrere Beamte der hiesigen Dienststelle kontrolliert werden. Bei einem 23-jährigen Fahrer eines Fords konnte festgestellt werden, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz eines Führerscheines war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Dem Fahrer wurde sodann eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel an einen Bekannten übergeben. Außerdem konnten ein 30-Jähriger mit seinem PKW angehalten werden, welcher lediglich eine nicht-europäische Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Da dieser jedoch schon mehr als sechs Monate in der BRD gemeldet war, hätte dieser seinen Führerschein umschreiben lassen müssen. Dies versäumte dieser jedoch. Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. In beiden Fällen wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

