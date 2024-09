POL-PDNW: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Dienstag, den 17.09.2024, gegen 18:20 Uhr gerieten ein 38-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau in der Spitalbachstraße in Neustadt in Streit. Der Mann hatte die Frau auf den Hinterkopf geschlagen und versucht, mit dem Knie ins Gesicht zu treffen. Bei Eintreffen der Polizei war der Mann bereits verschwunden, konnte jedoch in unmittelbarer Nähe in einem Gartenhaus aufgegriffen werden. ...

