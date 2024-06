Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Multimediasystem und Tachoeinheit aus Mercedes gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Montag (10.06.) circa 17:15 Uhr bis Dienstag (11.06.) circa 06:20 Uhr einen Mercedes Sprinter auf. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum in der Straße Im Merzfeld im Ortsteil Katterbach geparkt. Die Täter entfernten eine Seitenscheibe und gelangten so in den Innenraum des Fahrzeuges. Dort bauten sie das Multimediasystem und die Tachoeinheit aus und entwendeten diese.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung an dem Fahrzeug durch. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes festgestellt haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell