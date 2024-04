Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 61-Jähriger nach Messerangriff in Neustadt am Rübenberge in Untersuchungshaft

Hannover (ots)

Am 05.04.2024 ist ein 61-jähriger Tatverdächtiger nach einem Messerangriff auf seine 52-jährige Ehefrau in Neustadt am Rübenberge in Untersuchungshaft genommen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover stach der 61-Jährige in den Abendstunden des 04.04.2024 in einem Lokal in der Neustädter Innenstadt mehrfach mit einem Messer auf seine Ehefrau ein und verletzte sie dabei lebensgefährlich. Die 52-Jährige wurde noch in der Nacht notoperiert und befindet sich derzeit in einem stabilen Zustand.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch am Tatort fest. Er wurde am 05.04.2024 einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und sind Gegenstand der Ermittlungen. /rod, ram

(Wir berichteten unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5750024)

