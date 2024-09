Polizei Hagen

POL-HA: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Gefährlicher Körperverletzung - 25-jähriger Gesuchter bei Verkehrskontrolle festgenommen

Bad Laasphe (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem namentlich bekannten 25-Jährigen, der am 20. August 2024 seine Ex-Lebensgefährtin in Bad Laasphe mit einem Messer verletzt hatte, wird hiermit zurückgenommen. (Fahndung vom 02.09.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5855419) Der Gesuchte wurde am heutigen Nachmittag (02.09.2024) bei einer Verkehrskontrolle im Bereich Ibbenbüren festgenommen. (sen)

