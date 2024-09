Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei im Geschäft - Kundinnen kehren mit männlicher Unterstützung zurück

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstag, 31.08.2024, verwies der Inhaber eines Bekleidungsgeschäfts in der Innenstadt (55) drei Frauen (34, 35, 55) gegen 19:20 Uhr aus seinem Lokal. Diese gingen zuvor unachtsam mit Kleidungsstücken um, zogen diese auf links und warfen sie auf den Boden. Die Frauen reagierten aggressiv, warfen dem 55-Jährigen die Ware zu Füßen und verließen das Geschäft. Wenig später erschienen sie mit einer Gruppe Männern erneut an dem Lokal. Ein 17- und ein 25-Jähriger schlugen auf den 55-Jährigen ein und bedrohten ihn mit dem Tode. Ein 38-jähriger Zeuge half dem Besitzer, die Männer aus dem Geschäft zu drängen. Die hinzugerufene Polizei stellte die Identität der Männer und der Frauen fest und legte eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Später zeigte der zuvor genannte Zeuge ebenfalls eine Körperverletzung an. Männer aus der Personengruppe griffen ihn in der Elberfelder Straße an, stießen ihn zu Boden und traten auf ihn ein. Danach flüchteten sie in Richtung Innenstadt. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell