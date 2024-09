Polizei Hagen

POL-HA: Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh begrüßt 31 neue Kolleginnen und Kollegen der Polizei Hagen

Hagen (ots)

Die Polizei Hagen freut sich über Verstärkung! Am Montag (02.09.2024) begrüßte Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh, in Begleitung einiger Führungskräfte der Behörde, insgesamt 30 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sowie einen Regierungsinspektor.

28 Kolleginnen und Kollegen sind frisch ernannte Kommissarinnen und Kommissare, die nach drei Jahren an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW (HSPV) ihren Dienst in Hagen aufnehmen und nun ihren ersten Stern auf der Schulter tragen. Der Regierungsinspektor schloss sein Studium an der HSPV ebenfalls erfolgreich ab und wird in der Verwaltung arbeiten. Zwei Beamtinnen und Beamte wechseln aus anderen Behörden zur Polizei Hagen. Die neuen Polizistinnen und Polizisten werden in den Hagener Wachen, bei der Direktion Verkehr und der Kriminalpolizei eingesetzt. (arn)

