Polizei Hagen

POL-HA: Stark alkoholisierter Mann muss nach Randale in Gewahrsam genommen werden

Hagen-Mitte (ots)

Am Sonntag (01.09.) nahmen Polizisten einen 58-jährigen Hagener in der Bahnhofstraße in Gewahrsam. Um 3.20 Uhr randalierte er vor einem Kiosk. Zuvor hatte er einen Platzverweis erhalten. Der Mann war bei Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung stark alkoholisiert und nicht in der Lage, der Aufforderung, den Platz zu verlassen, zu folgen. Stattdessen taumelte der 58-Jährige stark, darüber hinaus hatte er Probleme deutlich zu sprechen oder auf Nachfragen der Polizisten zu antworten. Ein Atemalkoholtestgerät zeigte 1,9 Promille an. Die Einsatzkräfte nahmen den Hagener in Gewahrsam. Aus diesem konnte er einige Stunden später wieder entlassen werden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell