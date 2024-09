POL-HA: Fahndung nach Diebstahl - Wer kennt diese Frau?

Hagen-Altenhagen (ots) - Ein 30-jähriger Mann trat am Sonntagmorgen (01.09.2024) die Wohnungstür seiner Ex-Partnerin in Altenhagen ein und griff die ebenfalls 30-Jährige anschließend an. Gegen 08.40 Uhr verschaffte der Angreifer sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in der Kinkelstraße. Dann schubste er seine ...

