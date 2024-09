Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung - 30-jähriger Mann tritt auf Ex-Lebensgefährtin ein und verstößt gegen einstweilige Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 30-jähriger Mann trat am Sonntagmorgen (01.09.2024) die Wohnungstür seiner Ex-Partnerin in Altenhagen ein und griff die ebenfalls 30-Jährige anschließend an. Gegen 08.40 Uhr verschaffte der Angreifer sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in der Kinkelstraße. Dann schubste er seine Ex-Lebensgefährtin zu Boden und trat ihr mehrfach gegen den Kopf. Als der Mann einen anfahrenden Streifenwagen hörte, flüchtete er. Die 30-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt, musste aber nicht vom Rettungsdienst behandelt werden. Es stellte sich heraus, dass es dem Mann bereits per Gerichtsbeschluss verboten wurde, sich der 30-Jährigen zu nähern. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen der Gefährlichen Körperverletzung, des Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz sowie der Sachbeschädigung ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

