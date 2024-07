POL-EL: Schüttorf - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Heut zwischen 9.37 und 9.42 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Rheiner Straße in Lingen einen dort abgestellten grauen VW T-Roc. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

