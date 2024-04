Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fahrzeugführerin auf der L271

Demmin (ots)

Am 02.04.2024 gegen 15:00 Uhr kam es auf der Landstraße 271 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fahrzeugführerin. Hierbei befuhr die 41-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Ford die L 271 aus Richtung Utzedel kommend in Richtung Demmin. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie dabei nach links von ihrer Fahrspur ab und stieß seitlich gegen einen im Gegenverkehr befindlichen LKW Mercedes eines 61-jährigen deutschen Fahrzeugführers. Durch den Zusammenstoß kam der PKW ins Schleudern und stieß dabei frontal gegen einen Straßenbaum auf der linken Fahrbahnseite. Durch den Zusammenstoß wurden diverse Fahrzeugteile vom PKW Ford gelöst und kollidierten mit einem VW Transporter eines 60-jährigen deutschen Fahrzeugführers, welcher hinter dem PKW Ford fuhr. Die Fahrzeugführerin des PKW Ford wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Greifswald verbracht werden, da sie bei dem Unfall schwer- jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000,-EUR. Die Freiwilligen Feuerwehren Demmin und Utzedel waren mit insgesamt 27 Kameraden im Einsatz. Die L271 musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

