Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 10.11.2023:

Peine (ots)

Mann beleidigt und bedroht Zugpersonal

Am 09.11.gegen 05:45 Uhr wurde die Polizei in Peine zur Unterstützung zum Bahnhof gerufen. In einem Zug sind eine Zugbegleiterin und ihr Kollege von einem Passagier beleidigt und auch bespuckt worden. Der 36-jährige Mann aus Hagen beleidigte und bedrohte in der Folge auch die Beamten, nachdem sie ihn aus dem Zug geholt haben. Gegen den Mann wurden mehrere Starfanzeugen gefertigt. Anschließend ist er in medizinische Betreuung übergeben worden, um mögliche psychische Beeinträchtigungen zu klären.

