POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 10.11.23

Einbruch in Grundschule

Dettum, Kirschenallee, 08.11.23, 17:00 Uhr - 09.11.23, 07:00 Uhr

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu den Innenräumen der Grundschule. Dabei beschädigten sie Inventar und konnten Diebesgut erbeuten. Angaben zum entstandenen Schaden können bislang nicht gemacht werden.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen zu der Tat unter 05331/9330.

Zeugen gesucht

Sickte, Bahnhofstraße, 08.11.23, 16:45 Uhr

Eine männliche und eine weibliche Person befüllten in dem Supermarkt zwei Einkauftaschen mit Waren und verließen diesen, ohne die Waren zu bezahlen. Anschließend hielten sich in unmittelbarer Nähe der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße auf. Bei dem Diebstahl wurden die Täterin und der Täter von einer Kundin beobachtet, welche einen Mitarbeiter informierte. Dieser sprach die Diebe an der Bushaltstelle an, woraufhin sie in unbekannte Richtung flüchteten. Sie ließen das Diebesgut sowie einen markanten braun-schwarzen Pelzmantel zurück.

Die Polizei Cremlingen sucht die Kundin, die die beiden beobachtet hat und weitere mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Dazu kann die 05306/932230 genutzt werden.

Polizei sucht Zeugen

Wolfenbüttel, Jägermeisterstraße/Ahlumer Straße, 05.11.23, 11:45 Uhr

Es wurde bereits am 06.11.23 in einer Pressemitteilung der Polizei über einen Verkehrsunfall zwischen einem Notarztfahrzeug und einem weiteren Pkw, an der Kreuzung Jägermeisterstraße/Ahlumer Straße, berichtet.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/5642346

Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache wurden aufgenommen. Es liegen der Polizei jedoch widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang vor.

Daher sucht die Polizei Wolfenbüttel Zeugen unter 05331/9330, die etwas zum Unfall mitteilen können.

