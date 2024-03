Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern für den 22.-24.03.2024

Simmern/Hunsrück (ots)

Im Berichtszeitraum kam es im hiesigen Dienstgebiet zu drei Verkehrsunfällen mit Personenschäden. Hierbei wurden insgesamt 13 Personen leicht sowie zwei Personen schwer-, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt.

Sohren - Gemeldeter Gasgeruch

Am Freitag den 22.03.2024 meldeten besorgte Bürger gegen 22:50 Uhr verdächtigen Geruch, welcher in der gesamten Ortslage von Sohren wahrnehmbar war. Im engen Austausch zwischen Polizei und der ebenfalls alarmierten freiwilligen Feuerwehr kann infolge intensiver Ermittlungen die Ursache des eigenwilligen Dufts festgestellt werden. Auf einem angrenzenden Feld wurde offenkundig zuvor frische Gülle ausgefahren.

Simmern - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag den 22.03.2024 kam es im Zeitraum 14:20 Uhr - 15:30 Uhr auf dem Parkplatz des GLOBUS Getränkemarktes in Simmern zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein parkender blauer Ford Focus beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, welche Hinweise zum Unfall oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.

Kastellaun - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag den 23.03.2024 kam es im Zeitraum 18:15 Uhr - 18:20 Uhr in der Straße "Zum Rehberg" in Kastellaun zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand parkender blauer BMW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, welche Hinweise zum Unfall oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.

