POL-Nordsaarland: Glättebedingte Verkehrsunfälle im Bereich der PI Nordsaarland

Nunkirchen (ots) - Eine Verkehrsteilnehmerin beobachtete am Donnerstag, dem 16.11.2023, in der Zeit zwischen 15.10 Uhr und 15.15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Nunkirchen. Der Fahrer eines blauen BMW, amtliches Kennzeichen bekannt, berührte mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines in der Straße "Im Flürchen" geparkten weißen Pkw. Der weiße Pkw parkte in Fahrtrichtung Wadern gesehen kurz ...

mehr