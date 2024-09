Polizei Hagen

POL-HA: Beamte des Schwerpunktdienstes lassen Drogenhändler auffliegen - Vier 21-Jährige am Bahnhof festgenommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 25.09.2024, kontrollierten Beamte des Hagener Schwerpunktdienstes als Teil der Polizeisonderdienste den Bahnhofsbereich. Ihr Ziel war es, Drogenhändlern das Handwerk zu legen. Gegen 14 Uhr fuhren die Polizisten durch einen Teil der Wehrstraße. Dort standen vier 21-Jährige bei Nieselregen um einen Audi herum. Als sie den Streifenwagen erblickten, verhielten sie sich seltsam. Die Beamten kontrollierten die Männer. Gegen einen von ihnen lag ein Haftbefehl vor. Ein weiterer verhielt sich aggressiv. Im Auto konnten die Beamten im Fußraum eine Plastiktüte erblicken, in die etwas in Aluminium eingewickelt war. Eine Durchsuchung brachte gut ein Kilo Kokain zum Vorschein. Die 21-Jährigen stritten ab, etwas mit dem Drogenfund zu schaffen zu haben. Die Polizisten nahmen jeden Einzelnen vorläufig fest. Auf Anordnung der Hagener Staatsanwaltschaft wurden im Anschluss mehrere Wohnanschriften durchsucht und dabei Cannabis und Haschisch, sowie Drogenutensilien sichergestellt. Die Polizisten legten eine Anzeige vor. Die Hagener Kripo hat die Ermittlungen übernommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell