Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (367/2024) Brand im ehemaligen Bahnhofsgebäude in Bad Sachsa - Ursache noch unbekannt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Bahnhofstraße

21. September 2024, gegen 08:30 Uhr

BAD SACHSA (ms) - Im ehemaligen Bahnhofsgebäude in der Bahnhofsstraße in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) brannte es am vergangenen Samstagmorgen (21.09.24), gegen 08:30 Uhr, in den Kellerräumen des Gebäudes. Menschen wurden nicht verletzt.

Ersten Informationen zufolge brach das Feuer in den Kellerräumen aus. Die Ursache ist noch unbekannt.

Ein Anwohner bemerkte die Rauchentwicklung und verständigte die Feuerwehr.

Der Brandort wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt.

Durch das Feuer entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden im unterer fünfstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich beim ermittelnden Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter der Telefonnummer 05524 963-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell