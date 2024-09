Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (366/2024) Unfall zwischen einem Motorrad und PKW auf L568 bei Stockhausen - eine Person schwer verletzt

Göttingen (ots)

Stockhausen, Einmündung Landesstraße 568 / Kreisstraße 21, Fahrtrichtung Stockhausen

Samstag, 21. September 2024, 13:55 Uhr

STOCKHAUSEN (ms) - Am vergangenen Samstag (21.09.24), gegen 13:55 Uhr, stieß ein Motorradfahrer mit einem Pkw an der Einmündung L568 / K21 bei Stockhausen (Landkreis Göttingen) zusammen und wurde schwer verletzt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

Ersten Informationen zufolge befuhr der Motorradfahrer die L 568 von Groß Schneen kommend in Richtung Stockhausen. An der Einmündung zur K 21 beabsichtigte eine Pkw-Fahrerin aus Ballenhausen kommend, nach links auf die L 568 in Richtung Groß Schneen abzubiegen.

Im Einmündungsbereich kam es noch aus unklaren Gründen zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Zur Untersuchung des Unfalles wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen ein Gutachter eingeschaltet. Der Einmündungsbereich wurde für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

An der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren Friedland, Ballenhausen, Elkershausen, Groß Schneen, und Niedernjesa, sowie Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell