Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (363/2024) Hochzeitsgesellschaft löst Polizeieinsatz aus - Ermittlungen dauern noch an

Göttingen (ots)

Göttingen, Süntelweg, Theodor-Heuss-Straße

Hann. Münden, Vor der Bahn

21. September 2024, gegen 17:00 Uhr

GÖTTINGEN / HANN.MÜNDEN (ms) - Am vergangenen Freitagnachmittag (21.09.24), gegen 17:00 Uhr, wurden bei der Polizei von Anwohnenden im Süntelweg und in der Theodor-Heuss-Straße Knallgeräusche gemeldet. Die Ermittlungen dauern noch an.

Ersten Informationen zufolge fand sich im Süntelweg eine größere Hochzeitsgesellschaft aus dem Raum Göttingen ein. Im Rahmen der Feier wurden durch Anwohnende mutmaßliche Knallgeräusche wahrgenommen und der Polizei gemeldet.

Funkstreifen der Polizei Göttingen wurden zur Aufklärung der Meldungen in den Süntelweg entsandt. Hier wurde auf offener Straße eine größere, festlich gekleidete Personengruppe von ca. 80 Personen angetroffen und befragt. Die Stimmung war freundlich und ausgelassen.

Angehörige der Hochzeitsgesellschaft gaben an, keine Knallgeräusche wahrgenommen zu haben. Es sei Musik mit Trommeln gespielt worden.

Im Zuge der weiteren Sachverhaltsaufklärung wurde unter einem geparkten Pkw in der Nähe der Einsatzörtlichkeit eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt.

Derzeit wird geprüft, ob die Schreckschusswaffe im Zusammenhang mit den gemeldeten Knallgeräuschen steht.

Nach dem sich die Hochzeitsgesellschaft mit ihren Pkw in unterschiedlichen Richtungen aus dem Süntelweg entfernte, gingen bei der Polizei zeitgleich Meldungen von Anwohnenden über Knallgeräusche in der Theodor-Heuss-Straße ein.

Umgehend hinzugerufene Funkstreifen führten Befragungen der Anwohnenden durch. Bei der Sachverhaltsaufklärung konnten zunächst keine Hinweise auf die Herkunft der Knallgeräusche oder die verursachenden Personen erlangt werden.

Ob es einen Zusammenhang mit den Meldungen aus dem Süntelweg gibt, ist derzeit nicht bekannt.

Zum Zeitpunkt der ersten Befragungen in der Theodor-Heuss-Straße erhärteten sich Hinweise, dass aus einem Pkw heraus mögliche Knallgeräusche mit einer Schreckschusswaffe abgeben wurden.

Der beschriebene Pkw konnte in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) im Verlauf des frühen Abends, in der Straße "Vor der Bahn" festgestellt und kontrolliert werden.

Hierbei wurde eine Schreckschusswaffe und dazugehörige Munition sichergestellt.

Weitere Meldungen zu Knallgeräuschen sind bei der Polizei nicht eingegangen. Eine Gefährdung unbeteiligter Dritter bestand zu keinem Zeitpunkt.

Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz auf.

