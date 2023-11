POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Herringen (ots) - Zwei bislang unbekannte Einbrecher flüchteten am Dienstag, 31. Oktober, gegen 20 Uhr, von einer Wohnung am Bruktererweg - zuvor versuchten sie sich gewaltsam Zugang zu verschaffen. Nachdem die Geschädigte von verdächtigen Geräuschen geweckt wurde, begab sie sich in die Küche ihrer Wohnung und konnte die beiden unbekannten Männer entdecken. ...

