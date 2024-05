Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240522-2: Alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Bergheim (ots)

Blutprobe angeordnet und Auto sichergestellt

In der Nacht zu Mittwoch (22. Mai) ist in Bergheim ein Autofahrer (24) nach einem Verkehrsunfall zu Fuß von der Unfallörtlichkeit geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizisten den alkoholisierten Fahrer an. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten das Unfallfahrzeug sicher.

Laut ersten Erkenntnissen fuhr der 24-Jährige gegen 0.30 Uhr auf der Landesstraße (L) 361 von Bergheim in Richtung Bedburg. In einer Kurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Einem Ersthelfer gegenüber habe er erwähnt, unverletzt zu sein und keine Hilfe zu benötigen. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort.

Die alarmierten Polizisten trafen den Flüchtigen schließlich in der Klosterstraße an. Hier räumte der nunmehr Beschuldigte ein, einen Unfall gehabt zu haben. Darüber hinaus erzählte er auch, Alkohol getrunken zu haben. Ein Vortest zeigte einen Wert von über 1 Promille an. Eine angeordnete Blutprobe entnahm ein Arzt auf der Polizeiwache. Der 24-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und der Unfallflucht verantworten.

Zufällig bemerkten die Polizisten während des Gesprächs mit dem Unfallfahrer, dass sich ein Mann (38) unter einem Balkon in unmittelbarer Nähe zu ihnen versteckte. Sie sprachen den 38-Jährigen an und stellten bei der Überprüfung seiner Personalien fest, dass mindestens zwei Haftbefehle auf den Mann ausgestellt waren. Zur Vollstreckung der Befehle nahmen sie den Gesuchten fest und brachten ihn in eine Gewahrsamszelle. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Personen besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (hw)

