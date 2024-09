Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (361/2024) Unbekannte dringen in Garage ein und entwenden Musikbox - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Petersweg

Nacht zu Samstag, 14. September 2024

HANN.MÜNDEN (ms) - Unbekannte drangen in der Nacht zu Samstag (14.09.24) in eine Garage im Petersweg in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ein und entwendeten eine Musikbox der Marke Teufel.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Eigentümer bemerkten den Diebstahl Samstagmorgen und informierten die Polizei.

Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hann. Münden unter der Telefonnummer 05541 951-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell