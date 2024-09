Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (358/2024) Brand in einer Scheune in Dransfeld - Ursache unklar, Polizei nimmt Ermittlungen auf

Göttingen (ots)

Dransfeld, Aussiedlerhof Kirchberg

Donnerstag, 19. September 2024, gegen 04:12 Uhr

DRANSFELD (ms) - Bei einem Brand einer Scheune am frühen Donnerstagmorgen (19.09.2024), gegen 04:12 Uhr, in der Straße "Aussiedlerhof Kirchberg" in Dransfeld (Landkreis Göttingen) entstand erheblicher Schaden. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt. Ermittler der Polizei Hann. Münden haben mit einer Begutachtung der Brandstelle begonnen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Ein Anwohner wurde durch das knackende Geräusch von Holz und den Funkenflug aufmerksam.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei befand sich die Scheune bereits im Vollbrand.

Durch das Feuer wurden Arbeitsgeräte und Kisten, welche in der Scheune gelagert wurden, zerstört.

Der Standort der Scheune erschwerte die Wasserversorgung und die damit verbundenen Löscharbeiten der Feuerwehr.

Mehrere Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Hemeln, Jühnde, Scheden, Dransfeld, Adelebsen und Barterode waren eingesetzt.

Nach ersten Schätzungen ist von einem Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich auszugehen.

