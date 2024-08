Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Messingstatue in Marburg gestohlen+Zeugenaufruf nach Hundebiss

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Messingstatue gestohlen

Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte eine Bronzestatue von einem Sandsteinblock auf dem Gehweg in der Elisabethstraße. Ein Zeuge stellte den Diebstahl der etwa 40x40 cm großen Statue am Montag (26. August) 09.00 Uhr in der Nähe der Elisabethkirche fest. Die Polizei prüft, ob diese Tat mit dem Diebstahl einer Messingplatte vom Wochenende steht (Bezug zu Meldung vom 26.08.24; 12.57 Uhr - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5850992) Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-9 zu melden.

Stadtallendorf: Vom Hund gebissen - Zeugenaufruf

Nachdem am Montag (26. August) ein 69-jähriger Mann aus Neustadt vom Hund gebissen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Senior war gegen 17.30 Uhr im Herrenwald zwischen Neustadt und Stadtallendorf in der Nähe der Forstkapelle "Maria Bild" joggen, als er auf zwei Spaziergänger mit insgesamt sechs Hunden traf. Als der Jogger vorbeilief, hielt ein Mann seinen nicht angeleinten Hund fest. Obwohl die anderen beiden Hunde an der Leine waren, konnte ein Tier den Jogger anspringen und ihm in den Arm beißen. Der Jogger und der Hundehalter unterhielten sich kurz und ohne die Personalien auszutauschen, setzen ihren Weg fort. Auch der zweite unbekannte Mann, der ebenfalls drei Hunde dabei hatte, ging weiter. Der unbekannte Mann, dessen Tier zubiss, war etwa 1,75 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahren alt. Er hatte einen Dreitage-Bart, kurze braune lockige Haare und eine kräftige Figur. Er trug ein olivgrünes T-Shirt und eine dunkle kurze Hose. Er hatte offenbar drei Hunde dabei: Der nicht angeleinte Hund war schwarz und mindestens so groß wie ein Schäferhund, vermutlich ein Jagdhund. Der zweite Hund war dunkel und der dritte weiß. Wer kann Hinweise auf die Identität des Hundehalters geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0 in Verbindung zu setzen.

