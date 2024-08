POL-MR: + Skorpion am Fensterrahmen +

Marburg-Biedenkopf (ots) - Gladenbach: Audi gesucht Unfallfluchtermittler der Biedenköpfer Polizei suchen nach einer Unfallflucht in Gladenbach nach einem dunklen Audi. Dessen unbekannter Fahrer verursachte nach derzeitigen Erkenntnissen am Donnerstag (22.8.) gegen 14 Uhr einen Unfall in der Karl-Waldschmidt-Straße. Das Auto, das eventuell dunkelrot gewesen sein soll, streifte Zeugenangaben zufolge einen in Höhe eines ...

mehr