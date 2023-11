Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Verkehrsunfall auf der BAB 1

Gevelsberg (ots)

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Verkehrsunfall auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Köln gerufen. Vor Ort waren drei PKW miteinander kollidiert. Die jeweiligen Fahrzeuginsassen wurden vom anwesenden Rettungsdienst betreut, wobei zwei von ihnen leichtverletzt in eine umliegende Klinik transportiert wurden. Die alarmierten Kräfte der Hauptwache streuten anschließend auslaufende Betriebsmittel ab und konnten nach einer Einsatzdauer von einer Stunde die Einsatzstelle verlassen.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell