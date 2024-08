Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sitzbank in Schröck beschmiert - Staatsschutz ermittelt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg-Schröck: Sitzbank beschmiert - Staatsschutz ermittelt

Ein oder eine Unbekannte beschmierte auf dem Feldweg (Verlängerung der Straße "Markthöhe") zwischen Markthöhe und Elisabethbrunnen in Schröck eine Sitzbank. Eine Spaziergängerin informierte die Polizei am Mittwoch (21. August). Der oder die Täterin zeichnete mit einem wasserfesten Stift vier Hakenkreuze sowie politische Schriftzüge. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die dort zwischen 10.00 Uhr am Dienstag (20. August) und 10 Uhr am Mittwoch (21. August) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell