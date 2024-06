POL-OG: Baden-Baden - 12-Jähriger stürzt mit Fahrrad

Baden-Baden (ots) - Am Donnerstag kurz nach 17:30 Uhr stürzte ein Kind mit seinem Fahrrad und verletzte sich dabei schwer. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr der Junge auf der Schwarzwaldstraße als er in Höhe der Bushaltestelle Bauernfeldstraße alleinbeteiligt zu Fall kam. Er zog sich in der Folge schwere Kopfverletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht werden. Einen Helm ...

