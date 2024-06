Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durbach - Fahrradunfall unter Alkoholeinfluss

Durbach (ots)

Ein 24-jähriger Mountainbike-Fahrer stürzte am Donnerstagabend gegen 21 Uhr auf der Hespengrundstraße talabwärts in einer Linkskurve. Bei der Unfallaufnahme durch eine Streife des Polizeirevier Offenburg konnte beim leicht verletzten Fahrradfahrer ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Eine anschließend durchgeführte Blutentnahme ergab einen Promillewert von 1,42. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. /jo

