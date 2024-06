POL-OG: Kehl - Trekkingbike sichergestellt, Eigentümer gesucht.

Ötigheim (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 12:15 Uhr an der Kreuzung B3/ K3717 zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 51-jähirger Mercedes-Fahrer die B3 in Richtung Rastatt und übersah scheinbar an der Kreuzung das für ihn geltende Rotlicht. Er kollidierte in der Folge mit dem querenden Peugeot eines 38-Jährigen, der daraufhin ins Schleudern geriet und gegen einen Ampelmast im ...

mehr