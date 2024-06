Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, A5 - Lkw-Auffahrunfall in der Baustelle

Sinzheim, A5 (ots)

Auf der A5 kam es in einer Baustelle zwischen der Anschlussstelle Bühl und Baden-Baden am Mittwoch gegen 19:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer fuhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Norden und bremste offenbar aufgrund eines sich bildenden Rückstaus in der Baustelle ab. Dies wurde wohl aus Unachtsamkeit von dem dahinterfahrenden 47-jährigem Lkw-Führer zu spät bemerkt, der in Folge dessen auffuhr. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der unbekannte Lkw-Fahrer entfernte sich indes unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise nehmen die Beamten des Verkehrsdienstes Außenstelle Bühl unter der Rufnummer 07223 80847-0 entgegen. /st

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell