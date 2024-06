Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Versuchter Einbruch in Gartenhaus, Hinweise erbeten

Lahr (ots)

Am Mittwochabend riefen Besitzer eines Schrebergartens im "Kleingartenpark Römerstraße" die Polizei, nachdem sie bemerkten, dass sich offenbar Fremde Zutritt zu ihrem Grundstück verschafft haben. In der Zeit zwischen Sonntag 21:30 Uhr und Mittwoch 18 Uhr sollen sich die derzeit Unbekannten in dem Garten aufgehalten und versucht haben, in die Gartenhütte einzubrechen. An der Tür des Gartenhauses wurde ein Sachschaden von rund 100 Euro festgestellt, der durch gewaltsame Versuche hinein zu dringen entstanden sein könnte. Nach bisherigen Erkenntnisstand wurde nichts gestohlen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 07821 277-0 entgegen.

