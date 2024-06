Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Einbruch in Dachgeschosswohnung, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Ein Schaden von etwa 400 Euro sind das Resultat eines Wohnungseinbruchs am Mittwoch in der Hebelstraße. Unbekannte gelangten zwischen 8:20 Uhr und 18:20 Uhr in ein Mehrfamilienhaus und verschafften sich nach ersten Erkenntnissen gewaltsamen Zutritt zu einer im Dachgeschoss liegenden Wohnung. Die Einbrecher durchwühlten offenbar das Schlafzimmer. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch etwas beobachten konnten, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Rufnummer 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

/jo

