POL-OG: Sinzheim - Unfall mit Sachschaden

Achern (ots) - Am Mittwoch in der Zeit zwischen 8:40 Uhr und 17:20 Uhr entfernte sich ein Unfallverursacher unerlaubt vom Parkplatz am "Alten Bahnhof", nachdem er einen dort ordnungsgemäß parkenden Toyota beschädigte. Der bisher Unbekannte stieß mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen den abgestellten Pkw, was Kratzer im Bereich des linken Kotflügels, der Seitenscheibe und an der Fahrertür verursachte. Der ...

