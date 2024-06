Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 8:40 Uhr und 17:20 Uhr entfernte sich ein Unfallverursacher unerlaubt vom Parkplatz am "Alten Bahnhof", nachdem er einen dort ordnungsgemäß parkenden Toyota beschädigte. Der bisher Unbekannte stieß mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen den abgestellten Pkw, was Kratzer im Bereich des linken Kotflügels, der Seitenscheibe und an der Fahrertür verursachte. Der entstandene Sachschaden von rund 2.000 Euro konnte später vom Besitzer des Fahrzeuges festgestellt werden. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 zu melden.

